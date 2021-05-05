2021/05/05 | 11:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن اصدار اوامر قبض وتحري بحق المقصرين في حادثة هروب الموقوفين بالمثنى، فيما اشار الى اعتقال 19 موقوفا ومحكوما من مجموع الهاربين.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق المثنى تصدر اوامر قبض وتحري بحق المقصرين في حادثة هروب الموقوفين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق المثنى تصدر اوامر قبض وتحري بحق المقصرين في حادثة هروب الموقوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).