2021/05/05 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حملت النائبة عن لجنة الصحة، منال المسلماوي، (الاربعاء 5 ايار 2021)، الحكومة مسؤولية عدم تشغيل وإنشاء مصانع الأوكسجين الطبي، رغم مرور أكثر من عام على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق.

وقالت المسلماوي لـ (بغداد اليوم)، أن "العراق لديه عدد كبير من المعامل لإنتاج الاوكسجين لكنها متوقفة بسبب وجود تقصير متراكم من قبل الوزارة تسبب بحالة من العجز، وعدم قدرة على توفير أبسط الخدمات التي تقدمها للمواطن".

واضافت، أن "رغم ان مهمة لجنة الصحة والبيئة النيابية هي تشريعية وليست تنفيذية، الا انها قدمت عدة مطالبات ومقترحات للحكومة لتصنيع الأوكسجين الطبي محلياً ".

وتعلن هيأة المنافذ الحدودية بين فترة وأخرى دخول صهاريج من الغاز الطبي السائل والنايتروجين قادمة من الكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تحمل الحكومة مسؤولية عدم تشغيل وإنشاء مصانع الأوكسجين الطبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تحمل الحكومة مسؤولية عدم تشغيل وإنشاء مصانع الأوكسجين الطبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).