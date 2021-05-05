محكمة تحقيق المثنى تصدر أوامر قبض وتحرٍ بحق المقصرين بحادثة هروب السجناء

2021/05/05 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

اصدرت محكمة تحقيق المثنى، اليوم الاربعاء (5 أيار 2021)، أوامر قبض وتحرٍ بحق المقصرين بحادثة هروب السجناء.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى وتلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق المثنى، اتخذت الإجراءات القانونية بحق الموقوفين والمحكومين الهاربين والمقصرين في حادثة هروب اثنين وعشرين نزيلا من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال بالمحافظة، وفقا لأحكام المادة 271 من قانون العقوبات".

ولفت إلى أنه "تم اعتقال تسعة عشر موقوفا ومحكوما من مجموع الهاربين".

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