’’محاولة لتأجيلها’’.. أول تعليق نيابي على الطعن بقانون الانتخابات

2021/05/05 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم النائب عن تحالف الفتح، محمد ابو الهيل، (الاربعاء 5 ايار 2021)، بعض الأطراف السياسية، التي لم يسمها، بمحاولة تأجيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من خلال الطعن في قانون الانتخابات.

وقال ابو الهيل لـ (بغداد اليوم)، إن "غالبية اعضاء مجلس النواب هم مع إجراء الانتخابات في موعدها، الا ان موضوع الطعن بالانتخابات يبقى بيد المحكمة".

واستعبد "قبول المحكمة الاتحادية بهذا الطعن كونه يؤثر على موعد الانتخابات"، مشيرا إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قامت بتهيئة جميع الأمور اللوجستية والفنية لغرض إجراء الانتخابات المبكرة".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، الاحد الماضي، انتهاء مدة تسجيل التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، في الأول من أيار لعام 2021.

وأشارت إلى أنها ستجري تباعًا التحقق من أهلية المرشحين الذين يقدر عددهم بأكثر من 3500، بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة وهي (وزارة الداخلية /الأدلة الجنائية، الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، هيئة النزاهة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)".

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