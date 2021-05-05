2021/05/05 | 12:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر استقدام بحق ضابط كبير بقضية تلاعب في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/05 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر استقدام بحق ضابط كبير بقضية تلاعب في نينوى ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمر استقدام بحق ضابط كبير بقضية تلاعب في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).