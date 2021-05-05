النزاهة: استقدام ضابط برتبة عميد بقضية مغالاة في تجهيز حواجز كونكريتية

2021/05/05 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن صدور امر استقدام بحق احد ضباط مديرية شرطة محافظة نينوى، وذلك على خلفية قضية المغالاة في عقد تجهيز حواجز كونكريتية .

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة اصدر أمر استقدام بحق ضباط يحمل رتبة عميد في مديرية شرطة المحافظة استناداً الى احكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وتابعت الدائرة ان "امر الاستقدام جاء على خليفة الدعوى الجزائية المتعلقة بوجود تلاعب ومغالاة في عقد تجهيز حواجز كونكريتية لمديرية شرطة محافظة نينوى".

يذكر ان هيئة النزاهة اعلنت عن اصدار الجهات القضائية 58 امر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر اذار الماضي، بينهم عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزيراً أسبق، مبينة ان الاوامر جاءت على خلفية قضايا وملفات حققت فيها الهيئة واحلتها الى القضاء.

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