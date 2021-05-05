محكمة تحقيق المثنى: أوامر قبض بحق المقصرين في حادثة هروب موقوفين من مركز شرطة الهلال

2021/05/05 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة تحقيق المثنى اوامر قبض وتحري بحق المقصرين في حادثة هروب مجموعة من الموقوفين والمحكومين من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال.

بيان لمجلس القضاء الأعلى قال إن محكمة تحقيق المثنى اتخذت الإجراءات القانونية بحق الموقوفين والمحكومين الهاربين والمقصرين في حادثة هروب اثنين وعشرين نزيلا من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال بالمحافظة..



لافتا إلى اعتقال تسعة عشر موقوفا ومحكوما من مجموع الهاربين.

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