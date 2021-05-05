2021/05/05 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حكم نهائي بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني في بلجيكا بقضية التخطيط لاعتداء بفرنسا

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