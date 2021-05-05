نيجرفان البارزاني يجدد حاجة العراق والإقليم إلى استمرار مهام ودعم ومساعدة التحالف الدولي

2021/05/05 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني حاجة العراق والإقليم إلى استمرار مهام ودعم ومساعدة التحالف الدولي في القضاء النهائي على تنظيم داعش.

وخلال استقباله المارشال سامي سامبسون كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والسفير البريطاني في العراق ووفداً مرافقاً لهما..



أثنى البارزاني على المساعدات العسكرية البريطانية لإقليم كردستان في مجال تدريب البيشمركة ودورها ومشاركتها ودعمها للإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة.

بدوره شدد الوفد على أهمية وجود آلية متينة للتعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة بدعم من التحالف وخاصة في المناطق التي يوجد فيها فراغ أمني.

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