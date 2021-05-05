2021/05/05 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء منافسه ريال مدريد الإسباني، ضمن فعاليات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” معقل المرينجي قد انتهى بالتعادل إيجابياً بهدف لكل فريق.

وتبقى جميع السيناريوهات مطروحة في مباراة اليوم، فالفريق الإنجليزي يكفيه التعادل سلبياً للتأهل للنهائي، بينما الريال بإمكانه التأهل إذا فاز بأي نتيجة أو تعادل بهدفين لمثلهما أو أكثر.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد وتشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيدفع الفريقان بأوراقهما الرابحة على أمل تحقيق الفوز.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : ميندي

خط الدفاع : كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجير

خط الوسط : أزبيليكويتا، كانتي، جورجينيو، تشيلويل

خط الهجوم : بوليسيتش، تيمو فيرنر، مايسون ماونت

في المقابل من المتوقع ان يدخل الملكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو - إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - فيديريكو فالفيردي

الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

الهجوم فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

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