تفاصيل نقل عوائل داعش من سوريا إلى مخيمات عراقية يتواجد بها نازحون

2021/05/05 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم الأربعاء (05 أيار 2021)، أن الوجبة الأولى من أسر داعش الساكنة في مخيم الهول السوري ستصل اليوم إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل.

وقال الدوبرداني في حديث لـ (بغداد اليوم): "تم إرسال باصات مخصصة من قبل وزارة الهجرة وتحت حماية أمنية، وسيتم إدخالهم من سنجار ونقلهم لناحية القيارة جنوبي الموصل".

وأضاف: "حذرنا من هذا الموضوع وتطوراته الخطيرة وسيؤدي إلى كوارث أمنية، لأنه لا يختصر على نازحي نينوى فقط، بل هو نقل لجميع العوائل من جميع المحافظات العراقية".

بدوره، قال مدير ناحية القيارة، صالح الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مخيم الجدعة حتى الآن، ما زال تتواجد به العوائل النازحة من محافظة نينوى، التي لم تُشمل بالعودة بحسب قرار وزارة الهجرة والمهجرين".

ونفى مدير الناحية وصول وجبة أولى من العوائل النازحة من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة الواقع جنوبي الموصل، لغاية الآن.

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