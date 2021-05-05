2021/05/05 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق أحد ضباط مديرية شرطة محافظة نينوى وذلك على خلفية قضية المغالات في عقد تجهيز حواجز كونكريتية.

الدائرة وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها واحالتها الى القضاء، أفادت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بإصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق ضابط يحمل رتبة عميد في مديرية شرطة المحافظة استناداً الى احكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وتابعت الدائرة أن "أمر الاستقدام جاء على خليفة الدعوى الجزائية المتعلقة بوجود تلاعب ومغالات في عقد تجهيز حواجز كونكريتية لمديرية شرطة محافظة نينوى".

وكانت الهيئة قد اعلنت عن اصدار الجهات القضائية 58 امر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر اذار الماضي، بينهم عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزيراً أسبق، مبينة ان الاوامر جاءت على خلفية قضايا وملفات حققت فيها الهيئة واحلتها الى القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقدام ضابط برتبة عميد بقضية مغالات في تجهيز حواجز كونكريتية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقدام ضابط برتبة عميد بقضية مغالات في تجهيز حواجز كونكريتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).