وزير الخارجية يدعو الحكومة البلجيكية إلى مواصلة دعمها للعراق في حربه ضد د1عــش

2021/05/05 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن العراق بعث برسالة الى مجلس الامن لتقديم الدعم لإجراء الانتخابات جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من وزيرة خارجيَّة بلجيكا صوفي ويلمز.

ودعا حسين خلال الاتصال الحُكُومة البلجيكيّة إلى مواصلة دعمها للعراق في حربه ضدّ داعش إضافة الى معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين..



مؤكدا على أهمّية تعزيز العمل، وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا، لتأثيرها المُباشِر على أمن واستقرار العراق..



من جهتها قالت وزيرة الخارجية البلجيكية ان بلادها قررت إرسالِ بعثة جديدة الى العراق لتحديد مصير عائلات وأطفال داعش.

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