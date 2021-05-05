2021/05/05 | 12:42 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 5 مايو 2021 | 12:40 مساءً | عدد القراءات : 6

عمليات نينوى تشرع بعملية تفتيش من ثلاثة محاور

أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بأن عمليات نينوى شرعت بعملية تفتيش من ثلاثة محاور.

وذكر بيان للخلية، أن "قيادة عمليات غرب نينوى شرعت بواجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية من ثلاثة محاور".

وأضافت: "حيث عثرت في المحور الاول على 3 قنابر هاون عيار 82 ملم تالفة و3 قنابر هاون عيار 60 ملم، أما في المحور الثاني عثرت على 8 عبوات ناسفة مختلفة الانواع و3 قنابر هاون عيار 60 ملم وقنبرتي هاون عيار 81 ملم".

وتابعت الخلية: "وفي المحور الثالث عثرت على 30 قنبرة هاون عيار 60 ملم و 4 مقذوفات نمساويه ورمانة ، من مخلفات عصابات داعش الارهابي وتم تفجيرها موضعيا".

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