الأسدي يوجه مفارز الامن الوطني بالتنسيق مع اهالي الطارمية للقضاء على خلايا الارهاب

2021/05/05 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، مفارز جهاز الامن الوطني بالتنسيق المعلوماتي والتعاون التام مع اهالي الطارمية للقضاء على ما تبقى من خلايا الارهاب.

وذكر بيان عن الجهاز تلقته “تقدم” أن “الاسدي التقى وجهاء و شيوخ عشائر الطارمية وأكد لهم أن تعاونهم سيُعجل من هزيمة عصابات داعش في مناطقكم وذلك من خلال سرعة إيصال المعلومة الاستباقية”.

وأوضح أن “الاسدي وجه مفارز جهاز الامن الوطني بالتنسيق المعلوماتي والتعاون التام مع اهالي الطارمية للقضاء على ما تبقى من خلايا الارهاب”.

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