فرق الدفاع المدني تخمد حريقا داخل سوق الگيارة شرقي بغداد

2021/05/05 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كدت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، إخماد حريق اندلع في سوق الگيارة في مدينة الصدر شرق بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن “فرق الدفاع المدني، تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل محالات تجارية وبسطيات مخصصة لبيع ملابس البالة في سوق الگيارة في مدينة الصدر شرق بغداد”.

وأضافت أن “الفرق طوقت الحريق واخمدت النيران ومنعت اتساع الحادث الى ارجاء السوق المجاورة دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.

وبينت المديرية أن “سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة فيما يخص التسليك الكهربائي للمولدات الكهربائية الأهلية”.

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