الحشد الشعبي يطلق عملية في جزيرة صلاح الدين

2021/05/05 | 12:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قوات الحشد الشعبي عملية امنية في جزيرة صلاح الدين اليوم الاربعاء لتعقب خلايا الارهابيين.

وجاء في بيان للحشد الشعبي ان "قوة مشتركة من القوات الامنية والحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش لتعقب خلايا الإرهاب في جزيرة صلاح الدين وصولا الى طريق الصينية - حديثة".

واضافت ان "العملية شملت تفتيش مناطق البو منفي والبو هراط وقرية سمومه وسكة القطار وصولآ الى طريق الصينية _حديثة".

PUKmedia / متابعة

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