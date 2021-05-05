سياسي عراقي: عوائل داعش يشكلون تهديدا على نينوى

2021/05/05 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي المستقل عبيد الحديدي،

الاربعاء، ان عملية نقل عوائل داعش من

مخيم الهول الى مخيم الجدعة في محافظة

نينوى، تعد بمثابة التهديد الصريح لامن

المحافظة.

وقال الحديدي في تصريح لـ NRT

عربية،تابعت

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