2021/05/05 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الاسدي مخاطباً وجهاء الطارمية :تعاونكم معنا سيُعجل من هزيمة داعش » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:41

واع/

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