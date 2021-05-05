القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المقصرين في حادثة هروب سجناء مركز الهلال

2021/05/05 | 12:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أتخذت محكمة تحقيق المثنى، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية بحق الموقوفين والمحكومين الهاربين والمقصرين في حادثة هروب اثنين وعشرين نزيلا من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال بالمحافظة.وقال بيان لمجلس القضاء […]

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