مفوضية الانتخابات تنشر قوائم الدوائر ومراكز التسجيل وعدد المقاعد لكل محافظة

2021/05/05 | 13:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توزيع الدوائر الانتخابية ومراكز التسجيل في بغداد والمحافظات.

وحصل "ألترا عراق" على تفاصيل توزيع الدوائر ومراكز التسجيل ومجموع المقاعد للانتخابات المقبلة:

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هل سيتمّ تأجيل موعد الانتخابات المبكرة مرة ثالثة؟

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