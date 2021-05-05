2021/05/05 | 13:13 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 5 مايو 2021 | 12:59 مساءً

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التربية تطلق برنامجا الكترونيا للتقديم على الدراسات العليا

عقدت وزارة التربية،الاربعاء، ورشة لتسليم البرنامج الالكتروني الخاص للتقديم على الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2021 – 2022 .



وذكرت الوزارة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ، ان "المديرية العامة للعلاقات الثقافية / شعبة الاجازات الدراسية في الداخل ، نظمت ورشة عمل لتسليم البرنامج الالكتروني للمتقدمين على الدراسات العليا الذي سيعتمد في القبول على أسس المفاضلة للراغبين بالتقديم لهذا العام".



واضافت ان "الورشة تضمنت شرح مفصل عن آلية تطبيقه والخطوات الذي يجب اتباعها وصولاً الى مرحلة القبول ، ومن ثم التطرق الى اهم المشاكل والمعوقات التي قد تعترض سير عمل شعب الاجازات في المديريات العامة للتربية بهذا الجانب" .



يذكر ان "الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة حضرها عدد من مديريات ديوان الوزارة وممثلين عن المديريات العامة في المحافظات ، فضلاً عن عمادة الكلية التربوية المفتوحة".

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