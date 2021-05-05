صاروخ الصين الخطير فوق اجواء اقليم كوردستان

2021/05/05 | 13:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرجح مرور الصاروخ الصيني فوق اجواء العراق فجر الخميس على ارتفاع يقدر بـ 150 كم تقريبا فوق اجواء اقليم كوردستان عند الساعه 03:25 دقيقه وتستغرق فترة عبوره السريعة 3 ثواني فقط من جهة الغرب .

وتشير اخر تطورات متابعة الصاروخ الى مايلي

وفقا لتنبؤات التتبع الفضائي المبكرة قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن "الولايات المتحدة تتابع مسار الصاروخ cz-5B، ولكن لا يمكن تحديد نقطة دخولها الدقيقة إلى الغلاف الجوي للأرض إلا في غضون ساعات من اقترابها ، وهو ما يُتوقع في يوم السبت 8 مايو ( ايار) تقريبًا ".



وجاء في البيان: "حتى ذلك الحين ، قدم سرب التحكم في الفضاء الثامن عشر تحديثات يومية لموقع جسم الصاروخ على الموقع.

من جانبه قال المتنبئ الجوي محمد الدوري: "حطام صاروخ الفضاء الصيني والذي سبق وان ارسلته الصين إلى الفضاء بهدف اقامة محطة فضائية صينية في مدار الأرض وهو كان يحمل معدات يزيد وزنها عن 22 طنا ارسلها بنجاح إلى مدارها واتم المهمة الاساسية له"

"يدور حول الأرض بسرعة تزيد عن 28,000 كم / س حالياً بعد ان صار خارجا عن السيطرة"

"سيعبر الصاروخ من فوق العراق مرات ومرات عديدة خلال الساعات القادمة، لكن على الارجح لن نكون في خطر منه لأن إعادة دخوله إلى الغلاف الجوي غير المنضبطة من المتوقع ان تكون يوم 9 / مايو ، أيار الحالي عندما يبتعد مساره عن العراق تماماً"

"ولا يعرف حتى الآن اين سيقع الحطام على كوكب الأرض بالضبط هل في المحيطات والبحار التي تشمل حوالي 70% من الأرض ام في منطقة ما على اليابسة مأهولة ام غير مأهولة"

"لكن بشكل عام خطر اصابة افراد معينين بالحطام الفضائي واطئة جداً حيث تقدر بمرة واحدة من بين عدة تريليونات".

PUKmedia عن وكالات

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