الجيل الجديد يهاجم احزاب السلطة في اقليم كردستان: لن نقف مكتوفي الايدي

2021/05/05 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت كتلة الجيل الجديد، الاربعاء،

الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان،

مؤكدة انها لن تقف مكتوفة الايدي امام

مطالب الشعب.

وقال رئيس الكتلة كاظم فاروق في تصريح

لقناة NRT الكردية، (5 أيار 2021)، ان "كتلة

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