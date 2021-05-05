القواعد لتركيا .. والفقر للمواطن

2021/05/05 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي حسين

لا يوجد مواطن عراقي واحد يتردد أو

يتقاعس عن حماية الوطن، عندما يتعرض

للتهديد، سواء كان ناقما على النظام

السياسي أو يتمتع بخيراته، غير أن

الواقع يقول لنا، بوضوح، أن استغفال

الناس هو ال

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