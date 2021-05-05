مدرِّب الطلبة: مهمتنا صعبة وعلينا تكثيف الجهود للبقاء في الدوري الممتاز

2021/05/05 | 13:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمارأكد المدير الفني لفريق الطلبة بكرة القدم ثائر جسَّام أنَّ مهمته مع الأنيق ليست بالسهلة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لإبقاء الفريق في مصاف اندية الدوري الممتاز.وقال جسام في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن " مهمة تدريب الفريق ليست سهلة بسبب تقارب الفرق في النقاط وجدول الترتيب"، مبيناً أنَّ" كلَّ ما تبقَّى للفريق هي 9 مباريات ، بمعنى 27 نقطة وهذه النقاط ستدفع النادي دفعة قوية جداً في حال تم التصرف معها بشكل جيد " .وأضاف جسام أنَّ" الجهود متكاتفة لانقاذ الفريق الطلابي سواءً من الجمهور أم من اللاعبين أم من الإدارة"، مشدداً على أنَّ " الهدف الأساسي في الوقت الحالي هو بقاء الفريق في مصافِّ اندية الدوري الممتاز "وتابع جسام أنَّ" تجاوز الفترة السلبية التي رافقت الفريق خلال الفترة السابقة، يستغرق وقتاً طويلاً، ولابد من الاهتمام بالعامل النفسي للاعبين بالاضافة الى العامل المادي الذي بذلت الادارة كل جهودها لتوفيره خلال الايام القادمة"، مشيرأ الى أن "الفريق سيدخل المباريات المقبلة بشكل اقوى لتقديم مستوى يتناسب مع اسم وتاريخ النادي العريق ".ولفت جسام الى ان" الجهاز الفني تابع المباريات التي خاضها الفريق في الفترة السابقة وحدد مراكز الضعف المتمثلة في الجانب الدفاعي وستتم معالجتها بشكل جذري "، مبيناً أن" قائمة اللاعبين لم تشهد اي استبعاد ويجب العمل بما هو متاح حالياً لإعادة الفريق الى وضعه الطبيعي".

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