هل نحن بصحة جيدة - حازم كويي

2021/05/05 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي إيريش فروم (هل نحن بصحة جيدة)هذا هوعنوان فصل من كتاب أيريش فروم*، والمعنون (طرق الخروج من مجتمع مريض)والذي نُشر قبل ستة عقود،الذي يحتفظ براهنيته الى اليوم.لاتوجد فكرة شائعة مثل تلك التي نعيشها في العالم الغربي،نحن في القرن العشرين،حيث نتمتعُ بصحة جيدة للغاية،رغم أن الكثيرين في الحقيقة يعانون قليلاً أو كثيراً من أمراض عقلية،وبالكاد نشكُ وبشكل عام إن كان جيداً في حالة صحتنا العقلية.< ......





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