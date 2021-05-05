2021/05/05 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي كان لابد مع صعود الغرب الحديث من ان تشيع اجمالا، بلاهات مفهومية مصدرها الظاهرة الصاعدة والغالبه على مستوى المعمورة، ومنها في منطقة الشرق المتوسطي، وبالذات منطقة احتشاد الأنماط المجتمعية، مصر، والجزيرة العربيه، والعراق، مع ساحل الشام، ماعرف في حينه باسم "عصر النهضة"، ومقابله في الجزيرة العربيه "استعادة النبوة في غير اوانها وخارج زمنها" المعروف بالسلفية، في حين وجدت ظاهرة عملية تطبيقية، كان لابد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرق المتوسطي على مشارف اللاارضوية؟ - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرق المتوسطي على مشارف اللاارضوية؟ - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).