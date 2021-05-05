إيران تسجل 349 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 15 ألف إصابة خلال 24 ساعة

2021/05/05 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء، تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 349 شخصاً اخر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 15.872 شخصاً بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ومنهم 5.499 شخصاً في حالة حرجة، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات الى 2.591.609 شخصاً".

ولفتت الى "تسجيل 349 حالة وفاة خلال اليوم، ليرتفع الاجمالي الى 73.568"، مشيرة الى "ارتفاع حالات الشفاء التام من الفايروس في البلاد الى 2.039.427".

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