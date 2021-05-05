آخر حصيلة لأعداد التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين لخوض الانتخابات

2021/05/05 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء (5 أيار 2021)، عن آخر حصيلة للتحالفات والاحزاب السياسية المسجلة لديها.

وقالت الناطقة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المفوضية سجلت حتى الآن 44 تحالفاً و 267 حزباً سياسياً اضافة إلى تسجيل 3523 مرشحاً".

وبينت أن "اعداد المرشحين ليست نهائية، فهي قابلة للنقصان، كون الأسماء لم يتم المصادقة عليها من مجلس المفوضين، لكونها لم ترد من هيئة المساءلة والعادلة أو الادلة الجنائية ووزارتي التربية والتعليم للتأكد من سلامة المرشحين امنياً ومن شهاداتهم العلمية ايضاً".

أضافت الغلاي، أن "المفوضية مستعدة للانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل حيث ستعمل المفوضية لتهيئة الموظفين الذين سيشرفون على العملية الانتخابية".

وتابعت "كما سيتم العمل على مرحلة الاقتراع وتهيئة آلية لغرض برمجة نماذج الاقتراع من قبل الشركة الكورية المتعاقدة مع المفوضية لتبيان الجاهزية القصوى ليوم الاقتراع الرسمي".

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