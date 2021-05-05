2021/05/05 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، سائقي المركبات إلى الالتزام بالحظر الشامل للتجوال.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “تدعو سائقي المركبات بالألتزام التام بحظر التجوال الشامل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة من المرور بشأن حظر التجوال الشامل المركز الخبري الوطني.

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