تواصل الأعمال في مشروعي ملعبي الأنبار والگرمة

2021/05/05 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، أن العمل في مشروعي ملعبي الأنبار والگرمة متواصل، مبينة أن ملعب الانبار يتسع لـ30 الف متفرج وملعب الكرمة يتسع لخمسة الاف متفرج.

وقال مدير عام الدائرة الهندسية والفنية في الوزارة نجم عبد الواحد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أنه "برغم التحديات الصعبة التي تشهدها البلاد فأن العمل مازال مستمراً وبوتيرة متصاعدة في ملعب الانبار الدولي سعة 30 ألف متفرج"، مبيناً أن "نسب الإنجاز في المشروع في تقدم ملحوظ إذ شملت تسليح حديد الأعمدة وصبِّها وأعمال نصب القالب الخشبي وتسليح حديد المدرجات".

وأضاف عبد الواحد أن "الأعمال متواصلة بشكل جيد وبدقة عالية وكل فقرة تنفذ حسب جدول تقدم العمل وجدول الكميات والمخططات"، داعياً ملاكات الدائرة الهندسية ودائرة المهندس المقيم الى "اتباع الاجراءات الصحية والسلامة للملاكات العاملة في الموقع".

فيما أشار عبد الواحد الى "استمرار الاعمال في موقع ملعب الگرمة الذي يتسع لخمسة الاف متفرج"، مبينا ان "الشركات المنفذة ماضية في انجاز الفقرات المفتوحة في المشروع".

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