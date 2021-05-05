استخبارات وأمن كركوك تلقي القبض على متهم قتل مواطناً

2021/05/05 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

وردت معلومات حول العثور على جثة قرب سد الخاصة جيمن تبين ان الجثة تعود لمواطن من سكنة محافظة كركوك، وعلى الفور تم توجيه المصادر لتكثيف الجهد الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات، حيث تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من كشف ملابسات الحادث والتعرف على الجاني وتحديد مكان تواجده في ظرف أقل من (48) ساعة بالتنسيق مع قوة اقتحام مكتب قائد شرطة كركوك ومديرية مكافحة اجرام كركوك والفرقة الثامنة جيش عراقي، حيث تم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة في ناحية إلتون كوبري حي ازادي داخل منزله، وقد اعترف أمام القضاء بجريمته وتم إجراء كشف الدلالة عن ملابسات الحادث.

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