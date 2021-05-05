قيادي بالوطني الكردستاني يعلن تفاصيل تحالف حزبه مع “التغيير” للدخول بانتخابات تشرين

2021/05/05 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلن القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم الأربعاء (05 أيار 2021)، تفاصيل تحالف حزبه مع كتلة التغيير للدخول بانتخابات تشرين المقبلة.

وقال سورجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع حركة التغيير للدخول بالانتخابات المقبلة، سُمي بالتحالف الكردستاني".

وتوقع، أن "تتغير نتائج الانتخابات المقبلة عما شهدته الانتخابات السابقة"، مشيراً إلى أن "التحالف سيحصل على المقاعد الأكثر أو على الأقل أكثر مما حصل عليه من أصوات ومقاعد في انتخابات 2018".

وأوضح، أن "التحالف أعدَّ العدة والجاهزية للدخول في محافظات إقليم كردستان، إضافة إلى محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين، وكركوك".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بينما أغلقت مفوضية الانتخابات باب تسجيل التحالفات السياسية في مطلع الشهر الحالي.

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