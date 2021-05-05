2021/05/05 | 14:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الأربعاء 5 مايو 2021 | 02:09 مساءً

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الصين: الاتفاقية مع العراق ستفعل قريبا وحجم التبادل السنوي بلغ 30 مليار دولار

أعلنت الصين، الأربعاء، ان الاتفاقية مع العراق سيتم تفعيلها قريبا، فيما اشارت الى ان حجم التبادل السنوي بين البلدين وصل الى 30 مليار دولار.



وقال المستشار التجاري الصيني شو تشون، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائب السفير الصيني جيان فانجنينج، عبر دائرة مغلقة للتعريف بالإنجازات التنموية الصينية وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والصين، ان "حجم التبادل السنوي تجاوز 30 مليار دولار سنويا"، مبينا انه "في عام 2019 وصل حجم التبادل الى 33 مليار و300 مليون دولار، الا انه انخفض في العام الماضي الى 30 مليار و200 مليون دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية".



وأضاف أن "الصين لازالت تعتبر اكبر مستورد لنفط الخام العراقي بالرغم من انخفاض الواردات نتيجة تداعيات جائحة كورونا".



وعن موعد تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين العراق والصين أوضح أن "مؤسسة سانشو الصينية تعمل على التواصل الوثيق مع وزارة المالية العراقية والبنك المركزي لمعالجة القضايا الفنية"، مؤكدا أن "الاتفاق الصيني العراقي سيتم تفعيله باقرب وقت وهنالك نية جادة بهذا الشأن".

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