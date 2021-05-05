جدول بث الدروس اليومية للمراحل الدراسية كافة عبر التلفزيون التربوي

أعلنت مديرية التلفزيون التربوي، عن جدول بث الدروس اليومية للمراحل الدراسية كافة وتؤكد انها مستمرة في عملية البث وحسب المنهج “المكييف” ضمن حملة التلفزيون التربوي مدرستي.
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