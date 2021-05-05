2021/05/05 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية التلفزيون التربوي، عن جدول بث الدروس اليومية للمراحل الدراسية كافة وتؤكد انها مستمرة في عملية البث وحسب المنهج “المكييف” ضمن حملة التلفزيون التربوي مدرستي.

التالي

منذ 17 ساعة

تسجيل إصابات بكورونا بين العراقيين الوافدين من الهند

منذ 18 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 738 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 18 ساعة

التربية تحدد موعد ايقاف التلعيم الحضوري

منذ 19 ساعة

المجمع الفقهي العراقي يحدد قيمة زكاة الفطر

منذ 19 ساعة

التربية توضح بشأن قرار إيقاف التعليم الحضوري

منذ 22 ساعة

الصحة تسجل 6143 اصابة جديدة بكورونا

منذ يوم واحد

التربية تحدد ضوابط نقل الهيئات التعليمية والتدريسية والمرشدين التربويين بين المحافظات

منذ يوم واحد

الرافدين يقرر منح 50 مليون للموظفين والمنتسبين للبناء والترميم

منذ يوم واحد

التربية: لا نيَّة لتلقيح الملاكات التربويَّة والطلبة إجبارياً

منذ يومين

العمل تعلن اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر آيار وفق السلم الجديد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول بث الدروس اليومية للمراحل الدراسية كافة عبر التلفزيون التربوي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول بث الدروس اليومية للمراحل الدراسية كافة عبر التلفزيون التربوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).