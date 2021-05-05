الحكيم لسفير كندا: أمن واستقرار العراق يصب في خانة أمن واستقرار العالم

2021/05/05 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أن أمن واستقرار العراق يصب في خانة أمن واستقرار العالم وعلى الجميع استثمار الامكانات لتحقيق هذا الهدف.

وذكر بيان عن مكتب الحكيم أن الاخير “استقبل بمكتبه في بغداد، سفير كندا لدى العراق سعادة اولريك شانون وتبادل معه وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة”.

وأكد السيد الحكيم وفقاً للبيان على “أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية”، مبيناً أن “العراق منفتح على الجميع من ثابت المصالح المشتركة وحفظ السيادة العراقية”.

وبين أن “العراق مقبل على الإنتخابات المبكرة مضيفا بقوله” إنها إنتخابات مصيرية يمكن أن تحدد مصير الواقع السياسي للعقد القادم” مشددا على إجرائها في موعدها المحدد وتهيئة كل الظروف المناسبة للتنافس الشريف بين الكتل أمام الناخب العراقي”.

واكد ان “العراق يسعى للعب دور الوساطة وأن يكون جسرا للتواصل بين فرقاء المنطقة وأن اي تقارب وأي حلحلة لمشاكل المنطقة ستصب في مصلحة العراق والمنطقة والعالم فأمن الشرق الأوسط واستقراره من أمن العالم ولابد أن تعي الدول الكبرى ذلك وأن تستثمر كل إمكاناتها في تحقيق هذا الهدف”، متمنيا للسفير الكندي “طيب الإقامة والنجاح في مهمته الدبلوماسية مثمنا المواقف الداعمة للعراق في مواجهة الإرهاب وتجاوز الأزمات”.

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