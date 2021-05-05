PUKmedia ينشر اسماء الدوائر وعدد المقاعد الانتخابية

2021/05/05 | 14:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاربعاء، عن عدد المقاعد واسماء جميع الدوائر الانتخابية في العراق.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي لـPUKmedia: ان القوائم تضم جميع الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد للانتخابات التشريعية في 2021/10/10.

واضافت: ان المفوضية سمحت لمرشحي مجلس النواب للإنتخابات المقبلة (من المرشحين على دوائر انتخابية غير الدوائر التي في محل سكناهم) إضافة الى عوائلهم بحسب البطاقة التموينية حصراً، بتغيير مراكز اقتراعهم الى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي رشحوا فيها ليتمكنوا من التصويت لصالحهم مع عوائلهم، على أن تجري عملية التغيير في مكتب المحافظة التي يسكنها المرشح ولغاية انتهاء الدوام الر سمي ليوم الخميس الموافق 2021/5/6.

واكدت ان الموعد سينتهي بانتهاء الدوام الرسمي يوم الخميس، ولن يتم تمديده.

PUKmedia خاص

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