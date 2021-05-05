باحث ستراتيجي: العراق يسعى لمعالجة التوغل التركي بالحوار

2021/05/05 | 14:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي داخل اقليم كوردستان، فيما بين باحث ستراتيجي ان بغداد لن تفوت الفرص الدبلوماسية قبل اللجوء الى جهات دولية.

وقال الباحث السياسي والاستراتيجي احمد الخضر لـPUKmedia: ان الخارجية العراقية استدعت القائم باعمال السفارة التركية لدى العراق، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، معتبرا العمليات التركية داخل اقليم كوردستان بالعدوان العسكري.

وكانت قوات حرس الحدود العراقي قد دشنت قبل يومين وضع وتثبيت 4 مراكز عسكرية لها في حدود محافظة دهوك.

وقال مراسلنا، قوات حرس الحدود العراقي قامت بوضع اربعة مراكز عسكرية لها في حدود محافظة دهوك، مقابل المراكز العسكرية التي قامت تركيا بوضعها، مضيفا ان الهدف من وضع تلك المراكز منع تركيا من التوغل اكثر داخل اراضي اقليم كوردستان.

واضاف خضر: ان العراق يسعى لحل المشاكل عبر طاولة الحوار، وبالطرق الدبلوماسية قبل التوجه الى الجهات الدولية، لافتا الى ان هناك انتقائية في المواقف السياسية والنيابية بشأن الاحداث، الا ان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع عن كثب التطورات الامنية، وستسعى لاتفاق بتفادي كافة سبل التصعيد وبما يضمن الاستقرار بين البلدين.

يشار الى بيان وزارة الخارجية العراقية، عبرت بمذكرتها ايضا عن الاستياء الشديد من قيام وزير الدفاع التركي خلوصی بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة، فضلاً عن إدانتها لتصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق".

PUKmedia خاص

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