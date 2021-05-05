2021/05/05 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (05 أيار 2021)، جدول بث الدروس اليومية لكافة المراحل الدراسية على شاشة التلفزيون التربوي، تزامناً مع قرار إيقاف التعليم الحضوري.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بإيقاف الدوام الحضوري في المدارس، تعلن مديرية التلفزيون التربوي ن عن جدول بث الدروس اليومية لكافة المراحل الدراسية".وأكدت الوزارة، أنها "مستمرة في عملية البث وحسب المنهج المكيف ضمن حملة التلفزيون التربوي المدرسي".ويوم أمس، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمعاهد والمدارس، وجعله إلكترونياً، لتصدر التربية بعد ذلك بياناً، قالت فيه، إن قرار إيقاف الدوام الحضوري يبدأ من اليوم الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنشر جدول بث الدروس اليومية بعد إلغاء الدوام الحضوري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنشر جدول بث الدروس اليومية بعد إلغاء الدوام الحضوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).