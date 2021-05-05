2021/05/05 | 14:29 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن : نسعى لتلقيح 160 مليون امريكي بحلول تموز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/05 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن : نسعى لتلقيح 160 مليون امريكي بحلول تموز) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن : نسعى لتلقيح 160 مليون امريكي بحلول تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).