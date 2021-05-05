عبد الغني الأسدي لشيوخ الطارمية : اغزوهم قبل ان يغزوكم | فيديو

2021/05/05 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس جهاز الأمن الوطني السيد عبد الغني الأسدي خلال لقائه وجهاء و شيوخ عشائر الطارمية : تعاونكم معنا سيُعجل من هزيمة العصابات الارهابية في مناطقكم وذلك من خلال سرعة إيصال المعلومة الاستباقية .موجها مفارز جهاز الامن الوطني بالتنسيق المعلوماتي والتعاون التام مع اهالي الطارمية للقضاء على ما تبقى من خلايا الارهاب.

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