2021/05/05 | 14:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصادم بين عجلة عسكرية ومدنية في كربلاء يودي بحياة شخص وإصابة آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/05 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصادم بين عجلة عسكرية ومدنية في كربلاء يودي بحياة شخص وإصابة آخر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصادم بين عجلة عسكرية ومدنية في كربلاء يودي بحياة شخص وإصابة آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).