2021/05/05 | 14:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت القوات الامنية، يوم الاربعاء، عملية تهريب أكثر من 500 رأس غنم في مخمور.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه وضمن مهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والحد من عمليات التهريب التي تلحق ضررا بالاقتصاد والثروات الوطنية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من فوج استخبارات الفرقة باحباط عملية تهريب 592 راس غنم قادمة من الاقليم باتجاه مخمور في ساعة متأخرة من الليل.

واضافت: انها القت القبض على المهربين والعجلات والحمولة، مشيرة الى انه تم احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

PUKmedia اعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تحبط تهريب 592 رأس غنم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تحبط تهريب 592 رأس غنم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).