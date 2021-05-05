مديرية المرور تدعو سائقي المركبات الى الالتزام بحظر التجوال

2021/05/05 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مديرية المرور العامة اليوم الاربعاء، سائقي المركبات بالالتزام التام بحظر التجوال الشامل.

واكدت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز" انه تم تعزيز الموجود البشري للعاملين في تنظيم حركة السير والمرور من ضباط ومنتسبي المقرات للحد من هذه المخالفة وحسب بيان رقم (١) لسنة ٢٠٢١.واصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرارا بفرض حظر شامل للتجول بدا من يوم ١٢ ولغاية ٢٢ من شهر ايار الحالي.

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