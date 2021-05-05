المرور تُصدر توجيهات مشدَّدة بشأن المركبات الحاملة للوحات الفحص المؤقت

2021/05/05 | 14:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، توجيهاتٍ مشدَّدةٍ بشأن المركبات الحاملة للوحات الفحص المؤقت، فيما أشارت إلى أنَّ هذه التوجيهات ستُطَبَّق ابتداءً من الأحد المقبل.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "مديرية المرور في بغداد والمحافظات ستقوم بحملة مشدَّدة على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل فحص مؤقت".

وأضاف أنه "سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين مهما كانت عائدية المركبة ابتداءً من الأحد المقبل الموافق التاسع من آيار الحالي"، داعياً إلى "عدم تجوال هذه المركبات إلَّا بعد إكمال إجراءات التسجيل".

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