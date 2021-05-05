وجه طلباً للكاظمي.. مدير مستشفى حكومي: عناصر أمن حاولوا اعتقالي بسبب رفض اجازة إحدى الطبيبات

2021/05/05 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجّه مدير مستشفى الشيخ زايد العام، الدكتور معتز مجيد علي، اليوم الأربعاء (05 أيار 2021)، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد إشارته إلى محاولة عناصر أمن اعتقاله بسبب رفض التوقيع على إجازة لإحدى الطبيبات.وذكر علي في مناشدته إلى الكاظمي، أنه "تم بتاريخ اليوم دخول منتسبي النجدة إلى مكتبي مرتين ومحاولة اعتقالي بواسطة سيارة النجدة، وذلك لقيام زوج إحدى الطبيبات بطلب توقيع إجازة لزوجته، واعتراضي على الموضوع إدارياً، ومحاولته التجاوز عليّ بممر المستشفى، وعند طلبي مغادرته سجل شكوى في نجدة الكرادة، وتم اقتحام مكتبي من مفوضي النجدة مرتين من أجل اعتقالي".

وتابع: "يرجى اتخاذكم ما يلزم وما تعرضت له من إهانة سافرة في مكتبي وفي الشارع، من دون مذكرة قانونية أتقدم بهذه الشكوى لدولتكم، راجين اتخاذ ما يلزم".

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