2021/05/05 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص هددت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المقصرين بحادثة هروب سجناء من سجن الهلال في السماوة، بالإقالة والاستبدال دون استثناء.وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة، اللواء سعد معن، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادثة سجن الهلال..



الداخلية تهدد المقصرين بالإقالة دون استثناء المركز الخبري الوطني.

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