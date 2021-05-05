المرور تتوعد مركبات المنفيست باجراءات قانونية صارمة

2021/05/05 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي موعد الشروع بحملة مشددة لمركبات تسجيل الفحص المؤقت المخالفة.

وقال الربيعي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مديرية المرور ستجري في بغداد والمحافظات ومن يوم الاحد المقبل، حملة مشدده بحق المركبات التي تحمل لوحات تسجيل فحص مؤقت وتتخذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين ومهما كانت عائدية المركبة.

داعيا اصحاب المركبات بعدم التجوال الا بعد اكمال إجراءات التسجيل

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