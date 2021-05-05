الكاظمي والسفير الفرنسي يبحثان التعاون بمجال الإستثمار وتسهيل عمل الشركات الفرنسية

2021/05/05 | 15:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والسفير الفرنسي في العراق، برونو أوبير، اليوم الأربعاء التعاون في مجال الإستثمار وتسهيل عمل الشركات الفرنسية في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، […]

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